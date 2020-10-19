Автомобиль вылетел в яму на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного

Вечером в понедельник, 19 октября, очевидцы сообщили, что на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного произошло ДТП.
Автомобиль вылетел с проезжей части в яму, которую разрыли коммунальные рабочие. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Также не поступала информация о пострадавших. На момент съемки видео, уточнил очевидец, карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД еще не прибыли на место.
Ранее мы писали, что ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова собрало большую пробку.
Видео: Piter.TV
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