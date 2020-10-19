Автомобиль вылетел в яму на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в понедельник, 19 октября, очевидцы сообщили, что на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Лабораторного произошло ДТП.

Автомобиль вылетел с проезжей части в яму, которую разрыли коммунальные рабочие. При каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Также не поступала информация о пострадавших. На момент съемки видео, уточнил очевидец, карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД еще не прибыли на место.

Ранее мы писали, что ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова собрало большую пробку.

Видео: Piter.TV