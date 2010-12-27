Ford Focus въехал в стену жилого дома

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 20 октября, водитель иномарки Ford Focus протаранил стену жилого дома 59, корпус 1 по Выборгской набережной. ДТП произошло приблизительно в 3.40 ночи. Водителю 30 лет. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе "наезда на препятствие " стена осталась неповрежденной. Водитель же получил серьезные увечья и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Машина также получила повреждения.

По факту ДТП уже начали проводить проверку.

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Фото: vk.com/dorinspb