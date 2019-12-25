Автомобиль в Петербурге въехал в гипермаркет

ДТП вызвало шутливые комментарии в соцсетях.

Автомобиль на севере Петербурга въехал в гипермаркет "Лента". Фотография инцидента на Парашютной улице появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" вечером 27 декабря. На кадрах видно, как машина выбила стекло витрины задней частью своего корпуса.

Несколько часов назад парень на кроссовере въехал в Ленту на Парашютной – написал очевидец в группе.

ДТП вызвало шутливые комментарии в соцсетях. "Подколы" пользователей вызвало то, что автомобиль выбил стекло задним ходом. Комментаторы предположили, что водитель перепутал педали в автомобиле.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели снимали упавшего на крышу кафе на Морской набережной.

Фото: vk.com/spb_today