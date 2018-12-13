Mercedes с эстонскими номерами сбил подростка и врезался в столб на Богатырском проспекте

Пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Утром 15 мая в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта Mercedes с эстонскими номерами сбил 15-летнего подростка и врезался в столб. Об этом сообщает "Дорожный инспектор", ссылаясь на районный отдел ГИБДД.

По словам очевидцев, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с пешеходом автомобиль врезался в столб. Судя по фото и видео, опубликованным в сети, иномарка получила незначительные повреждения. Номера у машины эстонские.

Уточняется, что в результате аварии пострадал только подросток. На кадрах можно увидеть две кареты скорой помощи (одна из них реанимация). Молодого человека увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что на пересечении Сизова и Королева произошло ДТП с перевертышем.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.