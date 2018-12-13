На пересечении Сизова и Королева произошло ДТП с перевертышем

Иномарка лежит посреди дороги на крыше.

Днем 15 мая в Приморском районе произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Сизова и Королева столкнулись три машины, одна из них перевернулась на крышу. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке можно увидеть не только перевертыша. но еще двух участников ДТП — белую машину с разбитым передом и темную с разбитым задом. По всей видимости, одно транспортное средство врезалось в другое, а третья машина во время столкновения перевернулось на крышу. О пострадавших сведений нет.

Ранее мы писали, что на перекрестке Луначарского и Культуры лоб в лоб столкнулись трамвай и маршрутка.

Видео: Piter.TV