На трассе "Кола" иномарка улетела в кювет и перевернулась

Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

Утром 29 апреля в 230-м километре трассы "Кола", соединяющей Петербург с границей Норвегии, произошла серьезная авария. Об этом рассказала пресс-служба "Аварийно-спасательной службы ЛО" в соцсети "ВКонтакте".

Водитель Great Wall не справился с управлением на заснеженной дороге и улетел в кювет. В результате ДТП машина перевернулась на крышу.

Водителю потребовалась помощь спасателей. Они прибыли из Лодейного Поля деблокировали мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. О его состоянии ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что под Бокситогорском в ДТП с автобусом погибли 4 человека.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО