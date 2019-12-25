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Под Бокситогорском в ДТП с автобусом погибли 4 человека
Сегодня, 10:05
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nastya960

Под Бокситогорском в ДТП с автобусом погибли 4 человека

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По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил с федеральной трассы автомобиль Mitsubishi.

Утром 28 апреля произошло смертельное ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV стало известно от источника в экстренных службах.

Авария произошла в девять часов утра на участке трассы на повороте в Бокситогорск, у деревни Дыми. По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил с федеральной трассы автомобиль Mitsubishi, что и привело к столкновению.

В результате аварии погибли четыре человека. На место прибыли экстренные службы.

В начале недели было возбуждено уголовное дело после ДТП на трассе "Кола", в котором погиб ребенок. По предварительной информации, 64-летний водитель Nissan Qashqai при перестроении (выполнял опережение справа) совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "МАN" с полуприцепом, под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения автомобиль Nissan Qashqai выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, под управлением 31-летнего мужчины. От удара последний автомобиль съехал в кювет.

Фото: Piter.tv

Теги: бокситогорск, смертельное дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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