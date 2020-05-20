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Автомобиль сбил лосиху в Москве
Сегодня, 13:32
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Автомобиль сбил лосиху в Москве

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Животное не смогли спасти.

На Большом Купавенском проезде в столице произошло ДТП: иномарка Chevrolet сбила лосиху. Животное находилось в тяжелом состоянии более двух часов, пока её не убрали с дороги. Как рассказала телеканалу "360" представительница зоозащиты, на помощь не выехала ни одна городская служба.

По словам собеседницы телеканала, к её организации обратились свидетели аварии. Служб, которые могли бы облегчить участь пострадавшей лосихи, не оказалось.

Даже охотники не могут приехать, чтобы пристрелить. Полиция не может пристрелить, им табельное оружие запрещено использовать. Тупиковая ситуация.

собеседница телеканала "360"

Также отказали в помощи работники ветеринарных клиник, приведя аргумент, что их лишат лицензии. По мнению зоозащитницы, это лишь отговорка. Не смогли оказать помощь и в МЧС. 

Ранее петербуржцам рассказали, что делать при встрече с лосем.

Фото: Pxhere

Теги: авария лось, москва, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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