Петербуржцам рассказали, что делать при встрече с лосем

Если животное настойчиво подходит и человек замечает агрессию со стороны лося, то нужно "увеличиваться в размере". Специалист советует снять куртку, вытянуть ее над головой и издавать звуки.

Петербургский биолог рассказал, что делать при встрече с лосем. Этим он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" 19 сентября.

Осенью лосиный гон достигает пика. Как рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, в это время самцы активно ищут самок. Они практически ничего не едят, только пьют. Примерно с девяти до семи утра они заняты поиском. Из-за агрессии и возбужденного состояния лоси могут бурно отреагировать на идущего по лесу человека. Животные считают, что вы метите на его брачную территорию.

Эксперт порекомендовал издавать больше звуков: покрикивать, шуметь, свистеть. Так, лось поймет, что перед ним человек. Если животное настойчиво подходит и человек замечает агрессию со стороны лося, то нужно "увеличиваться в размере". Специалист советует снять куртку, вытянуть ее над головой и издавать звуки.

Фото: phxere