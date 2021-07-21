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Петербуржцам рассказали, что делать при встрече с лосем
Сегодня, 19:10
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Петербуржцам рассказали, что делать при встрече с лосем

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Если животное настойчиво подходит и человек замечает агрессию со стороны лося, то нужно "увеличиваться в размере". Специалист советует снять куртку, вытянуть ее над головой и издавать звуки.

Петербургский биолог рассказал, что делать при встрече с лосем. Этим он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" 19 сентября. 

Осенью лосиный гон достигает пика. Как рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, в это время самцы активно ищут самок. Они практически ничего не едят, только пьют. Примерно с девяти до семи утра они заняты поиском. Из-за агрессии и возбужденного состояния лоси могут бурно отреагировать на идущего по лесу человека. Животные считают, что вы метите на его брачную территорию.

Эксперт порекомендовал издавать больше звуков: покрикивать, шуметь, свистеть. Так, лось поймет, что перед ним человек. Если животное настойчиво подходит и человек замечает агрессию со стороны лося, то нужно "увеличиваться в размере". Специалист советует снять куртку, вытянуть ее над головой и издавать звуки.

Фото: phxere

Теги: встреча с животным, глазков, гон, лоси, самки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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