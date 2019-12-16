Грузовик растерял хлеб на Мурманском шоссе в Ленобласти

В пятницу, 15 мая, около девяти часов утра на Мурманском шоссе в Ленобласти перед поселком Синявино произошло ДТП с одним участником. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".
Грузовой автомобиль, который перевозил хлебобулочные изделия, потерял колесо, перевернулся на бок и растерял весь свой товар. Само колесо укатилось в водоем. В аварии при этом никто не пострадал.
Авария не мешает проезду других автомобилей.
Накануне упавшую в Фонтанку машину выловили и передали владельцу.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сраждин Тарланов)
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