Грузовик растерял хлеб на Мурманском шоссе в Ленобласти

Грузовой автомобиль, который перевозил хлебобулочные изделия, потерял колесо, перевернулся на бок.

В пятницу, 15 мая, около девяти часов утра на Мурманском шоссе в Ленобласти перед поселком Синявино произошло ДТП с одним участником. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".

Грузовой автомобиль, который перевозил хлебобулочные изделия, потерял колесо, перевернулся на бок и растерял весь свой товар. Само колесо укатилось в водоем. В аварии при этом никто не пострадал.

Авария не мешает проезду других автомобилей.

Накануне упавшую в Фонтанку машину выловили и передали владельцу.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сраждин Тарланов)