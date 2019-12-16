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Грузовик растерял хлеб на Мурманском шоссе в Ленобласти
Сегодня, 9:36
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nastya960

Грузовик растерял хлеб на Мурманском шоссе в Ленобласти

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Грузовой автомобиль, который перевозил хлебобулочные изделия, потерял колесо, перевернулся на бок.

В пятницу, 15 мая, около девяти часов утра на Мурманском шоссе в Ленобласти перед поселком Синявино произошло ДТП с одним участником. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП".

Грузовой автомобиль, который перевозил хлебобулочные изделия, потерял колесо, перевернулся на бок и растерял весь свой товар. Само колесо укатилось в водоем. В аварии при этом никто не пострадал.

Авария не мешает проезду других автомобилей.

Накануне упавшую в Фонтанку машину выловили и передали владельцу.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Сраждин Тарланов)

 

 

Теги: мурманское шоссе, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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