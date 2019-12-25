Автомобиль разнес ограждение на въезде в Лаврики

В пятницу, 22 мая, на шоссе в Лаврики произошло ДТП. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".
Автор поста рассказал, что авария лучилась примерно в 7:15 утра. Водитель выехал на встречную полосу движения и влетел в ограждение вдоль дороги.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением по причине плохого самочувствия. На место выехала бригада скорой помощи.
Информация о наличии пострадавших пассажиров и текущем состоянии водителя уточняется.
Ранее мы рассказали о том, что такси протаранило бетонный забор на улице Калинина.
Фото: ВКонтакте / 9kino.live
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