Автомобиль протаранил остановку, уходя от погони

Машина была взята в прокат.

В ночь с 27 на 28 июля водитель на каршеринге пытался скрыться от полицейских и влетел в остановку, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, за автомобилем "Юдрайв" была погоня. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель не справился с управлением.

"Водителя начали зажимать и он улетел в остановку у перекрестка Большевиков и улицы Тельмана", – сообщил очевидец.

Сведения о пострадавших не поступали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ивангороде мужчина на мопеде разбился о дерево.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"