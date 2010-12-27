Автомобиль протаранил остановку, уходя от погони

В ночь с 27 на 28 июля водитель на каршеринге пытался скрыться от полицейских и влетел в остановку, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, за автомобилем "Юдрайв" была погоня. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель не справился с управлением.
"Водителя начали зажимать и он улетел в остановку у перекрестка Большевиков и улицы Тельмана", – сообщил очевидец.
Сведения о пострадавших не поступали. По факту произошедшего проводится проверка.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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