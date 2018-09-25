Автомобиль превратился в металлолом на Свердловской набережной

Водителю удалось выбраться из машины живым.

В Петербурге в ночь на 17 декабря разбился автомобиль. Транспортное средство превратилось в металлолом. О жуткое аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они рассказали, что водитель на полной скорости влетел в дерево на Свердловской набережной. Затем машину "раскрошило" на проезжей части и газоне.

ДТП произошло недалеко от Ленинградского металлического завода. Автомобилисту удалось чудом остаться живым. На данный момент очевидцы не понимают, как именно водителю удалось так серьезно повредить автомобиль. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Руслан Балашов