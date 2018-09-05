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Lada Granta перевернулась после столкновения с маршруткой на Корабельной улице
Сегодня, 9:24
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Cherepanov

Lada Granta перевернулась после столкновения с маршруткой на Корабельной улице

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От удара легковушка оказалась на газоне, информации о пострадавших нет.

В среду, 7 августа в Кировском районе на Корабельной улице Lada Granta перевернулась после столкновения с маршруткой. По предварительным данным, маршрутное такси выехало из депо и на полной скорости врезалось в бок легковушки. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара Lada Granta оказалась на газоне. О пострадавших ничего не известно, на месте работали службы спасения и дорожная инспекция.

Местные жители отметили, что возле указанного депо часто случаются ДТП из-за маршруток.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что московский каршеринг влетел в дорожные ограждения на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: автомобиль перевернулся, дтп кировский район, столкновение с маршруткой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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