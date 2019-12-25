На дороге в Кудрово перевернулся автомобиль

Рядом с машиной расположились 2 колеса. Некоторые очевидцы утверждают, что водитель сел за руль нетрезвым.

Утром во вторник, 13 сентября, автомобиль перевернулся на крышу прямо на проезжей части в Кудрово. ДТП прохожие наблюдали у дома №21 по Европейском проспекту. О нём сообщили в социальных сетях.

Как утверждают очевидцы, легковушка уже лежала на дороге в 7:56. При этом, машина не успела задеть других участников движения. Рядом непонятным образом оказались 2 колеса. По данным некоторых свидетелей, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, что и привело к "перевёртышу".

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и эвакуатор. О состоянии автомобилиста данных не приводится.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Igor Olegovich)