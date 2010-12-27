Легковушка перевернулась возле остановки на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения

По словам очевидцев, один из участников ДТП быстро ехал, а второй его подрезал.

В четверг, 29 августа, в Выборгском районе легковушка чуть было не влетела в остановку на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения. Ее путь перегородил высокий поребрик, из-за столкновения с которым автомобиль перевернулся на бок. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, ДТП спровоцировали водители двух транспортных средств: один быстро ехал, а второй его подрезал. К счастью, в аварии никто не пострадал. Более того, автомобиль уже успели вернуть на колеса. Подробности происшествия уточняются.

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Фото: vk.com/spb_today