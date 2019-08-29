Видео: водитель петербургского автобуса решил сыграть наперегонки с трамваем

Водитель автобуса №6 решил загородить проезд трамваю и прибыть на остановку первым. Действия автобуса засняла на видео одна из работниц трамвая или пассажир, кадры появились в социальной сети 29 августа.
По словам автора видео, в шесть часов утра между трамваем и автобусом разгорелось соревнование, из которого второй решил выйти победителем и поехал на запрещающий сигнал светофора.
Видимо, водителя автобуса <...> в своё время очень обидел трамвай, поэтому сегодня утром,он решил отдать долг сполна,нарушая ПДД, проезжая мимо остановок и по красному свету, пытался отомстить ненавистному для него трамваю",
- написал пользователь.
Комментаторы отметили, что такая "конкуренция" встречается нередко.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что у метро "Политехническая" легковушка залезла под трамвай.
Видео: vk.com/unreleased_dtp
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