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Видео: водитель петербургского автобуса решил сыграть наперегонки с трамваем

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Ради победы водитель автобуса был готов встать на трамвайные пути и поехать на красный свет.

Водитель автобуса №6 решил загородить проезд трамваю и прибыть на остановку первым. Действия автобуса засняла на видео одна из работниц трамвая или пассажир, кадры появились в социальной сети 29 августа.

По словам автора видео, в шесть часов утра между трамваем и автобусом разгорелось соревнование, из которого второй решил выйти победителем и поехал на запрещающий сигнал светофора.

Видимо, водителя автобуса <...> в своё время очень обидел трамвай, поэтому сегодня утром,он решил отдать долг сполна,нарушая ПДД, проезжая мимо остановок и по красному свету, пытался отомстить ненавистному для него трамваю",

- написал пользователь. 

Комментаторы отметили, что такая "конкуренция" встречается нередко.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у метро "Политехническая" легковушка залезла под трамвай

Видео: vk.com/unreleased_dtp

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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