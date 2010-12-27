У метро "Политехническая" легковушка столкнулась с трамваем лоб в лоб

Движение трамваем оказалось заблокировано.

Днем 29 августа около станции метро "Политехническая" легковушка встретилась с трамваем. Общественный транспорт подмял машину под себя, очевидцы ДТП засняли случившееся и поделились снимками в социальной сети.

Из-за инцидента движение трамваем оказалось перекрыто в обе стороны. Как утверждает свидетель аварии, автомобиль врезался в трамвай из-за того, что ему не уступила дорогу маршрутка. На место прибыли экстренные службы, о пострадавших не сообщается.

На Тихорецком проспекте от улицы Курчатова до метро образовалась пробка. Водители движутся со скоростью 10 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД произошло массовое ДТП с участием семи легковушек.

Фото: vk.com/spb_today