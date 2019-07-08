Автомобиль хотел первым развернуться на пешеходном переходе и устроил ДТП

Очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил об аварии на перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции.
По его словам, инцидент произошел 8-го июля в 8:40. Водитель иномарки спешил развернуться первым на пешеходном переходе и на скорости врезался в другой автомобиль. Судя по видео, пострадавший автомобиль тоже собирался развернуться, пока машины стояли на светофоре.
Напомним, по правилам дорожного движения, разворачиваться на пешеходном переходе запрещено.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель иномарки проехал 200 метров без колеса, затем бросил машину.
Видео: vk.com/spb_today
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