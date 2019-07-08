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Автомобиль хотел первым развернуться на пешеходном переходе и устроил ДТП

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Оба автомобиля хотели развернуться, пока другие машины стояли на красном сигнале светофора.

Очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил об аварии на перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции.

По его словам, инцидент произошел 8-го июля в 8:40. Водитель иномарки спешил развернуться первым на пешеходном переходе и на скорости врезался в другой автомобиль. Судя по видео, пострадавший автомобиль тоже собирался развернуться, пока машины стояли на светофоре.

Напомним, по правилам дорожного движения, разворачиваться на пешеходном переходе запрещено. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель иномарки проехал 200 метров без колеса, затем бросил машину

Видео: vk.com/spb_today

Теги: дтп, пешеходный переход, разворот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Ильинский Антон
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