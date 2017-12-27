Автомобиль Tesla протащил на буксире огромный Boeing

В сети опубликовано видео, как электромобиль впервые тащит большой самолет на буксире.

На популярном видеохостинге YouTube разместили видео с уникальным моментом: электромобиль Tesla тащит на буксире авиалайнер.

Под опубликованным видео сообщается, что ранее никогда не было подобного, чтобы авиалайнер буксировался пассажирским автотранспортом. Видео было снято на отдаленной рулежной полосе аэропорта в Мельбурне (Австралия). Для этого видео взяли Tesla Model X P100D с наибольшей тяговой силой и новый авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner.

Под капотом у данной модели Tesla 762 лошадиные силы. А вес авиалайнера без топлива и пассажиров составляет 126 тонн при длине в 63 метра и размахе крыла 60,17 метра.

Видео: Youtube/Qantas