Автомат на "Елизаровской" выдал пассажиру жетон нижегородского метрополитена

При этом он оказался целым, хотя в Нижнем Новгороде с 2010 года в жетонах делают дырку, чтобы не путать с петербургскими.

Пассажир петербургского метрополитена поделился в социальных сетях необычной находкой. В автомате, который выдает жетоны для проезда, ему попался жетон нижегородского метрополитена. Об этом сообщается в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

В метро Петербурга и Нижнего Новгорода, действительно, одинаковые жетоны в метро. Изначально для всех метрополитенов страны были изготовлены жетоны. Причём они были выполнены "под копирку", поскольку никто не предполагал, что стоимость проезда в разных городах будет существенно отличаться. На сегодняшний день стоимость жетона в петербургском метро составляет 45 рублей, а в нижегородском - 28 рублей.

Поэтому еще в 2010 году в Нижнем Новгороде были вынуждены испортить первоначальный вид жетона (в нем просверлили дырку), чтобы предотвратить их массовый отток в Санкт-Петербург. Но, видимо, этому жетону-путешественнику удалось избежать такой участи и добраться целым до метро Санкт-Петербурга.





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Фото: открытые источники; ВК/ "Признавашки ДТП и ЧП"