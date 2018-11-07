Автомат на "Елизаровской" выдал пассажиру жетон нижегородского метрополитена

Пассажир петербургского метрополитена поделился в социальных сетях необычной находкой. В автомате, который выдает жетоны для проезда, ему попался жетон нижегородского метрополитена. Об этом сообщается в группе "Признавашки ДТП и ЧП".
В метро Петербурга и Нижнего Новгорода, действительно, одинаковые жетоны в метро. Изначально для всех метрополитенов страны были изготовлены жетоны. Причём они были выполнены "под копирку", поскольку никто не предполагал, что стоимость проезда в разных городах будет существенно отличаться. На сегодняшний день стоимость жетона в петербургском метро составляет 45 рублей, а в нижегородском - 28 рублей.
Поэтому еще в 2010 году в Нижнем Новгороде были вынуждены испортить первоначальный вид жетона (в нем просверлили дырку), чтобы предотвратить их массовый отток в Санкт-Петербург. Но, видимо, этому жетону-путешественнику удалось избежать такой участи и добраться целым до метро Санкт-Петербурга.
Ранее мы сообщали, что на "Чернышевской" установят четыре эскалатора вместо трех за 28 миллионов рублей.
Фото: открытые источники; ВК/ "Признавашки ДТП и ЧП"
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