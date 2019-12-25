Автолюбители Ленобласти смогут сэкономить до 90% затрат в случае перехода на природный газ

Всего экологичным топливом планируют обеспечить до 500 машин.

Автовладельцы в Ленинградской области смогут экономить до 90% при условии перевода машины на природный газ. Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству Ленинградской области и "Газпрома". Об этом сообщил 47channel.

Транспорт любой категории возможно будет в специальных пунктах с соответствующей аккредитацией. Стоимость топлива будет снижена на 2/3 для физических лиц, представителей малого и среднего бизнеса, и на 1/3 для держателей крупного бизнеса.

Отметим, что на газ планируют перевести 500 единиц областного автотраспорта.

Ранее мы рассказали о том, что в Бокситогоском районе обновили тротуары по просьбам местных жителей.

Фото: 47channel