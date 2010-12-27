Автолюбитель солгал о краже своей машины, чтобы получить страховую выплату

На мужчину завели дело о ложном доносе.

Несколько дней назад, 28 октября, петербуржец обратился в полицию с сообщением об угоне принадлежащей ему машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. По словам мужчины, его восьмилетняя "Ауди А6" была похищена с парковки клуба на Гражданском проспекте. Полицейские зафиксировали переданные владельцем приметы машины и начали розыск.

История приобрела неожиданный поворот, когда правоохранители выяснили, что петербуржец солгал о краже автомобиля. Как выяснилось, жадный до денег автолюбитель хотел получить страховые выплаты за "угон" машины.

Теперь на мужчину завели уголовное дело о заведомо ложном доносе. Отмечается, что доставлен в отдел полиции после задержания он был в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржца поместили под подписку о невыезде.

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