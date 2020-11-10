Петербуржец заявил в полицию на дочь, которая без разрешения взяла его машину и уехала с приятелем

Полицейские возбудили уголовное дело.

Жительница Петербурга взяла у отца машину и стала участницей уголовного дела. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в пятницу, 10 сентября, в дежурную часть Невского района обратился 56-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что его 38-летняя дочь вместе с возлюбленным угнала его машину Kia Rio. Пара уехала в неизвестном ему направлении. Сумма ущерба составила 600 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело против "непослушной" дочери. В этот же день на трассе А-120 влюбленных задержали. Их доставили в отдел полиции.

Известно, что женщина работает поваром. У ее сожителя работы пока что нет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге бездомный попал в аварию на угнанном BMW, после вернул его на место.

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