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Автоледи выехала на двойную сплошную и врезалась в "Хендай" на Литовской

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В момент столкновения потерпевший выезжал со двора.

Днем 25 июня в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Девушка на "Мерседесе" выехала на двойную сплошную и снесла морду "Хендаю". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел возле дома №5 на Литовской улице. В момент столкновения "Хендай" выезжал со двора. На записи видно, как сильно пострадала машина потерпевшего: на асфальт обвалилась вся передняя часть кузова. При этом иномарка виновницы аварии получила незначительные повреждения.

Ранее мы писали, что "Мазда" въехала в "КамАЗ" в районе Северного кладбища.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, двойная сплошная, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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