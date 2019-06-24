"Мазда" въехала в "КамАЗ" в районе Северного кладбища

Легковушка оказалась зажата под кабиной грузовика.

Днем 24 июня в Парголово, в районе Северного кладбища, произошла серьезная авария с участием большегруза. По словам очевидцев, "Мазда" врезалась в "КамАЗ" по пути в Каменку. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Судя по записи, большегруз поворачивал налево, когда в него врезалась легковушка. "КамАЗ" встал поперек проезжей части и перегородил собой большую часть дороги. Иномарка оказалась зажата под кабиной грузовика.

Машины стоят на "аварийке". Рядом с ними выстроилось несколько людей. О состоянии участников ДТП ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что иномарка сбила мужчину на пересечении Обводного канала и Рузовской улицы.

Видео: Piter.TV