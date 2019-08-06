Любительница бейсбольных бит и езды по тротуарам заплатит две тысячи рублей

На 24-летнюю девушку наложили административный штраф.

Автоледи, которая проехала по тротуару на Комендантском проспекте и многозначительно помахивала битой в ответ на замечание прохожего, заплатит две тысячи рублей штрафа. Об этом сообщил отдел пропаганды ОГИБДД по Приморскому району.

Напомним, что вечером 5 августа на Комендантском проспекте между пешеходом и водителем началась перепалка. Автоледи решила проехать на машине по тротуару, а пешеход сделал ей замечание. Свое право 24-летняя девушка отстаивала с битой в руках. Участник конфликта заснял это на видео и выложил инцидент в социальные сети. Свое поведение дама на "Лексусе" объяснила тем, что участок дороги перекопан, при этом объезжать ремонтные работы по другому пути она не желает. Мужчина не стал спорить с агрессивным водителем и уступил дорогу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Volkswagen влетел в зад Volvo на съезде с ЗСД на Богатырский проспект.

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