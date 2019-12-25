Женщина на иномарке сбила 87-летнюю пенсионерку в Пушкине

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

В восьмом часу вечера в четверг, 22 октября, на улице Ахматовской в Пушкине произошло ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД, вблизи дома №6 иномарка сбила пенсионерку.

Установлено, что за рулем "Шевроле" была 26-летняя женщина, а на 87-летнюю местную жительницу машина наехала вне зоны пешеходного перехода. Неаккуратный переход дороги в неположенном месте обернулся для пенсионерки поездкой в больницу, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка.

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