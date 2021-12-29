Автокран протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске

Автокран врезался в пассажирский автобус в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД. В результате ДТП пострадала одна женщина.
Дорожная авария произошла утром 24 января. При повороте водитель автокрана по неизвестной причине не стал предоставлять преимущество автобусу, вследствие чего транспортные средства столкнулись.
В автобусе находились 15 пассажиров. При экстренном торможении пострадала женщина. У нее выявлены ушибы. Врачи оказали ей помощь. Отмечается, что водителя автокрана отправили на медицинское освидетельствование.
Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.
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Видео: Telegram/Хабаровск | Дальний Восток
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