Сотрудница Эрмитажа совершила наезд на 71-летнего пенсионера на трассе в Ленобласти

Пожилой мужчина погиб на месте ДТП.

Автоледи, которая работает в Эрмитаже, сбила пенсионера на трассе около поселка имени Свердлова. От удара мужчина отлетел под колеса микроавтобуса. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

По информации Piter.tv, по факту смертельной аварии началась проверка. Машину сотрудницы Эрмитажа и микроавтобус, за рулем которого находился 74-летний водитель, осмотрели. Выяснилось, что оба автомобилиста передвигались на личном транспорте без видеорегистратора.

По словам участников ДТП, пенсионер шел по тротуару в попутном направлении с автомобилем работницы музея. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энергетиков столкнулись автобусы – пострадали люди.

Фото: Piter.tv