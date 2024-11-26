Автоэксперт рассказал о повышении выплат по ОСАГО

Дмитрий Попов объяснил, как можно актуализировать предложение.

На территории России предлагают увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тысяч рублей за вред здоровью, а также до 520 тысяч за имущество. Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с журналисткой Екатериной Малашенко для телеканала "360.ru" сообщил о том, что такие выплаты остаются неактуальными для водителей уже последние восемь - десять лет. Речь идет о том, что стоимость восстановительного ремонта и запчастей меняется гораздо быстрее, чем увеличиваются выплаты по ОСАГО. Специалист программы надеется, что в будущем при высокой волатильности рынка, экономических потрясениях или при высокой ставке рефинансирования стоимость восстановительных выплат от страховых компаний двигалась вслед за ставкой рефинансирования, а также за стоимостью запчастей для транспортных средств.

Хотелось бы, чтобы мы вносили не амплитудные правки по значению к выплате, а каким-то образом структурно изменили расчет стоимости восстановительного ремонта и суммы к выплатам. Дмитрий Попов, специалист

Собеседник ведущей уточнил, что даже с учетом предлагаемого повышения максимальной выплаты денежных средств по ОСАГО все равно не хватит на ремонт автомобиля. Чтобы актуализировать инициативу, требуется поднять выплаты за" железо" до уровня как минимум в 700 тысяч рублей. Дмитрий Попов напомнил, что обычно лечение после автомобильных аварий обходится пострадавшим дорого, хотя медицина в РФ и бесплатная.

Это не отменяет желания и необходимости каких-то сверхзатрат на восстановление здоровья. И кроме этого, здоровье не всегда в полном объеме после ДТП восстанавливается. Поэтому по ущербу здоровью, мне кажется, нужно стартовать от миллиона рублей. Дмитрий Попов, специалист

Напомним, что в Государственной думе страны представили проект закона об увеличении штрафа за езду без ОСАГО. Штраф за подобное нарушение депутаты хотят поднять с 800 до пяти тысяч рублей.

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Фото и видео: 360.ru