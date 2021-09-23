Автоэксперт рассказал о плюсах всесезонных шин зимой

По мнению эксперта, автомобилисты ошибочно думают, что зимнее колесо должно быть с шипами.

Многие водители крупных городов предпочитают всесезонные шины, которые актуальны в любое время года. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о плюсах шин, полюбившимся автомобилистам по всему миру.

По словам Попова, автомобилисты ошибочно думают, что зимнее колесо должно быть с шипами, поскольку всё зависит от состояния дороги. В большом городе удобнее, считает эксперт, использовать всесезонные шины.

Если улица убрана хорошо и при минусовой температуре голый асфальт, то по такому покрытию шипованные колеса не только скользят, но еще и не останавливают. Дмитрий Попов, автоэксперт

Летом этого года дорожники вовсе предложили ввести штрафы за шипованную резину в России. Специалисты объяснили эти меры ущербом, который шипованные шины наносят покрытию.

Фото: Piter.tv