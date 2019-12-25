Автоэксперт рассказал о плюсах раннего обучения вождению

Инициативу о получении водительских прав с 16 лет рассмотрят в скором времени.

С 1 апреля 2021 года в России может начать действовать новый регламент получения водительских прав. Если его примут, он отодвинет минимальный возраст для получения водительских прав до 16 лет. Данную инициативу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" прокомментировал автоэксперт Станислав Данилов.

Автоэксперт считает, что навыки безопасного вождения, действительно, лучше прививать автомобилистам с раннего возраста. Благодаря этому начинающий водитель будет лучше подготовлен к дороге. Так статистика ДТП с участием автомобилистов, управляющих авто до года, может значительно снизиться.

Станислав Данилов отметил, что начинать обучение нужно под присмотром опытных водителей, а даже лучше – инструкторов.

ГИБДД уверена в реализации идеи о допуске к управлению автомобилем с 17 лет.

Фото: Piter.tv