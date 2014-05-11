Автоэксперт Моржаретто предложил полностью переписать наказания за нарушения ПДД

Как рассказал Моржаретто, небольшие поправки не имеют особого смысла.

Автоэскперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто поделился мнением о законопроекте об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД. Об этом сообщает в среду, 29 июня, телеканал "360".

Как рассказал Моржаретто, небольшие поправки не имеют особого смысла. Он считает, что кодекс об автомобильных правонарушениях нужно полностью переписывать. И такая работа идет, насколько он знает.

Моржаретто отметил, что сейчас в ПДД есть диспропорции по многим видам правонарушений. Однако небольшими изменениями ситуацию не исправить, необходимо поменять структуру законодательства. Он добавил, что определенная несостыковка есть в отмене техосмотра для всех видов транспорта. По его словам, это неправильно, поскольку для частных машин подобное послабление допустимо, а вот для перевозчиков опасного груза — нет.

Ранее комитет по транспорту эвакуировал 90 тысяч автомобилей за год своих новых полномочий. Нарушителей в зоне уборки стало на 30% меньше.

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