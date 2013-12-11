Более 130 новых автобусных остановок установят в Ленобласти в 2023 году

В конце 2022-ого года в регионе появились еще 10 остановочных пунктов с карманами-павильонами.

На Молодежном шоссе поселке Поляны Выборгского района Ленинградской области оборудовали новую автобусную остановку. Обновление будут продолжать: в 2023 году в 47-ом регионе установят ещё 136 обстановочных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

В конце 2022-ого года региональные власти установили 10 остановок с карманами-павильонами, в том числе – по 2 павильона в посёлке Сиверский у Романовки Гатчинского района, а также на Выборгском шоссе у Черной речки и вблизи Соснового Бора в сторону Глобиц.

Ранее мы сообщили о том, что за три месяца в Петербурге установили 190 остановок.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти