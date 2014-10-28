За три месяца в Петербургt установили 190 остановок

Новые павильоны ожидания пассажирского транспорта появились на Выборгском шоссе, на улицах Композиторов и Политехнической, на Приморском шоссе/

В Петербурге установили 190 остановок за три месяца. В этом году запланировали поставить 317 павильонов, из них 151 нужно было их установить, где их ранее не было, а еще 166 заменить на обновленный вариант. Об этом рассказали в пресс-службе комблага Петербурга.

Так, в 12 районах установили новые остановки. Среди них лидируют Петродворцовый, Курортный и Выборгский район. Новые павильоны ожидания пассажирского транспорта появились на Выборгском шоссе, на улицах Композиторов и Политехнической, на Приморском шоссе в поселках Молодежный, Серово и Смолячково, на Санкт-Петербургском проспекте, Гостилицком шоссе, на улицах Озерковой, Шахматова и других.

Фото: Piter.tv