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Lux Express увеличит число автобусов из Петербурга в Ригу и Хельсинки
Сегодня, 8:05
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Lux Express увеличит число автобусов из Петербурга в Ригу и Хельсинки

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Направления оказались самыми популярными после пандемии.

С четверга, 21 июля, перевозчик Lux Express организует дополнительный автобусный рейс  из Петербурга в Ригу. Кроме того, в августе сообщение будет увеличено с Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, число автобусов, которые будут отправляться в Ригу, достигнет пяти в неделю, а в Хельсинки — пяти в день.

Отмечается, что самыми популярными направлениями компании из Петербурга после пандемии стали Хельсинки, Таллин и Рига. В период с 4 по 18 июля продажи билетов на эти направления возросли по сравнению с предыдущими двумя месяцами на 37%.

Ранее мы сообщили о том, что автобусные билеты из Петербурга в Финляндию раскупили до августа.

Фото: ВКонтакте / Lux Express

Теги: lux express, автобусы, европа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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