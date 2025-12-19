Автобусы в Петербурге проверили после жалоб пассажиров

Комитет по транспорту и ГАИ провели внеплановый рейд в автобусном парке коммерческого перевозчика после обращений горожан.

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по транспорту совместно с подразделениями ГАИ провели внеплановую проверку автобусов одного из коммерческих перевозчиков. Поводом для рейда стали многочисленные жалобы пассажиров на состояние подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Инспекторы оценивали техническое состояние транспорта, внешний вид салонов, а также готовность водителей к работе с пассажирами. В ходе проверки было осмотрено 38 автобусов, в 8 из которых выявили нарушения. Замечания касались загрязненной обивки сидений, общего состояния салона и недостаточного освещения в зоне дверных проемов.

Дополнительно сотрудники ГАИ по Колпинскому району проверили еще 20 автобусов. По итогам осмотра было вынесено 5 постановлений. Четыре из них связаны с неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств, еще одно — с отсутствием подписи медицинского работника в путевом листе водителя. Автобусы с выявленными недочетами временно отстранили от выхода на линию до полного устранения нарушений. Для обеспечения перевозок был задействован резервный транспорт. Также с водителями провели дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Комитет по транспорту