В 2020 году в петербургских автобусах не будет кондукторов

За оплатой проезда будет следить Комплексная информационная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ).

С июля 2020 года общественный транспорт в Санкт-Петербурге намерены перевести на систему оплаты проезда без кондукторов. Об этом сообщила "КП".

Общественный транспорт для этого подключат к Комплексной информационной системе управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ). Система будет не только следить за маршрутом движения, но и считать количество вошедших пассажиров и количество оплативших проезд. Информация о безбилетнике поступит водителю, а к автобусу прибудут контролеры.

Также в 2020 году часть маршрутов общественного транспорта будет удалена, некоторые маршруты будут изменены.

В мае кондуктор автобуса "заминировал" Центр образования на Слободской улице.

Фото: Piter.tv