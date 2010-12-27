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Станцию метро "Шушары" и вокзал в Колпино свяжут автобусами
Сегодня, 17:33
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Станцию метро "Шушары" и вокзал в Колпино свяжут автобусами

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Изменит маршрут транспорт под номером 330.

С понедельника, 9 декабря, трасса автобуса №330 до станции метро "Шушары" растянется и захватит колпинский вокзал. При этом на улицу Анисимова автобус перестанет заезжать, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Теперь автобусы № 330 проследуют от конечной остановки "Метро „Шушары"" по привычной дороге до Оборонной улицы, затем по самой Оборонной улице, Тверской улице, после по Банковскому переулку до Привокзальной площади и до конечной остановки "Колпино, вокзал".

Маршрут №330 работает в режиме экспресса и помимо упомянутых остановок высаживает пассажиров по требованию на "Улице танкистов", "Петро-Славянке", "Улице Братьев Радченко" и "Бульваре Трудящихся", а также на обязатальных "Пролетарской улице" и "Заводском проспекте".

Ранее журналисты выяснили, почему местные жители не пользуются станцией метро "Шушары".

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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