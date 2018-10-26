Автобусы с электродвигателем проедутся по Ваське и Петроградке по маршруту 128

Днем в центре Петербурга пассажиров примут новые образцы общественного транспорта с электрическими двигателями.

В Петербурге появятся первые автобусы с электродвигателями. Транспортные средства выйдут маршрут между Васильевским островом и Петроградским районом. На данный момент уже десять экземпляров вышли на обкатку. Известно, что они пойдут под направлением помер 128. Торжественная церемония запуска состоится около памятника Петру первому на Прибалтийской площади днем 19 марта.

Специалисты добавили, что зарядка автобусов будет производиться в ночное время на территории автопарка. Об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

Отметим, что сейчас в пользовании компании имеется 10 подобных автобусов.

Ранее Piter.tv писало о том, что в Петродварцовом районе в 13 автобусах нашли нарушения.

Фото: Piter.tv