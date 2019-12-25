Автобусы из Петербурга в Ригу возобновляют работу

Автоперевозчик "Ecolines" сообщил о возобновлении автобусного сообщение с Латвией. Отправление в Ригу будет осуществляться каждую пятницу в 20:10.
Так как Россия на данный момент относится к "третьим странам" по распространению коронавируса, по прибытии придется соблюдать 14-дневный карантин.
Просим обратить Ваше внимание на то, что пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников, и по прибытии в Латвию или возвращении в Россию, действуют карантинные ограничения, связанные с Covid 19.
говорится в сообщении.
Подробнее об этом можно узнать на сайте министерства иностранных дел Латвийской республики в разделе "Консульская информация".
Ранее стало известно о том, что Финляндия не откроет границу с Россией до конца августа.
Фото: pixabay.com
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