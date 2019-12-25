Автобусы из Петербурга в Хельсинки запустят 1 октября

Они будут отправляться ежедневно, по разу в каждую сторону.

После долгого перерыва запускается автобусное движение между Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба организации Lux Express.

Автобусы начнут курсировать между двумя городами с 1 октября. По расписанию они будут отправляться ежедневно, по разу в каждую сторону. Так, из Петербурга автобус будет отправляться в 6:15 утра, обратно – в 16:15. В Финляндии водители будут делать три остановки – в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

В первые месяцы автобусы будут загружены на 60%. В случае популярности маршрута перевозчик готов увеличить число отправлений.

Стоит отметить, что туристические поездки в Финляндию до сих пор находятся под запретом. Правительство страны продлило ограничения на въезд для россиян до 10 октября.

Ранее мы писали, что новый туристический маршрут в Ленобласти пойдет по "французскому следу".

Фото: pexels.com