Новый туристический маршрут в Ленобласти пойдет по "французскому следу"

Маршрут также связан с французским писателем Александром Дюма.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали, как связаны именитые деятели французской культуры с Ленинградской областью рассказывает новый туристический маршрут "Французский след".

Самыми первыми по маршруту проедут туроператоры региона: им предстоит посетить остров Коневец, поселок Кузнечное, города Приозерск и Выборг.

Как оказалось, в 1856 году французский писатель Александр Дюма-отец посетил Кексгольм (ныне Приозерск). В путевых записках он рассказал, как плыл с кексгольмскими перевозчиками по Вуоксинскому разливу. После посещения поселка Кузнечное, Дюма написал, что видел гранитные скалы "с очертаниями самыми фантастическими", которые напомнили пейзажи "самого гористого из кантонов Швейцарии".

Ранее мы писали, что супруга экс-президента Франции планирует приехать в Петербург с концертом.

Фото: правительство Ленобласти