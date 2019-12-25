Супруга экс-президента Франции планирует приехать в Петербург с концертом

В Северной столице Карла Бруни намерена появиться после Люксембурга и Москвы.

Актриса, модель и певица Карла Бруни запланировала выступление в петербургском "Мюзик-Холле" в рамках своего турне в поддержку нового альбома, названного в ее честь и выпущенного в 2020 году. Жена бывшего президента Франции включила в свой тур Россию, страны Бенилюкса, Испанию, Германию и непосредственно Францию – большой концерт в знаменитом парижском зале "Олимпия" запланирован на 26 января 2022 года.

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к трём годам лишения свободы по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Два года назначено условно. Год Саркози должен провести в тюрьме. Супруга Саркози заявила после решения суда, что борьба в поиске правды продолжится.

"Борьба продолжится, правда будет установлена", — написала Бруни в своем Instagram, опубликовав совместную фотографию с мужем и хэштег "несправедливость".

Фото: Piter.tv, Instagram / carlabruniofficial