КАМАЗ может стать поставщиков автобусов для Ленобласти

В 2025 году на дороги региона будет выпущено 450 новых автобусов.

В Ленобласти будут выбраны поставщики автобусов для транспортной реформы. Согласно информации пресс-службы комитета по транспорту 47-го региона, в 2025 году на дороги будет выпущено 450 новых автобусов. Все они будут относиться к среднему и большому классам и доступны для маломобильных граждан.

Компания "КамАЗ" может стать одним из поставщиков современных транспортных средств. Завод выпускает широкий модельный ряд пассажирского транспорта, включая дизельные и газовые автобусы (КПГ, СПГ) и электробусы.

Отметим, что в 2022 году компания поставила 364 газовых автобуса НефАЗ 5299-40-57 в Петербург, став единственным поставщиком, который смог выполнить доставку без нарушения сроков.

Ранее мы сообщили о том, что после рейдов в Ленобласти стало меньше таксистов-нелегалов.

Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области