Автобусы № 39Э в Московском районе изменят схему движения с 14 марта

Автобусы следуют от станции метро "Московская" до аэропорта Пулково.

У автобуса №39Э появится дополнительная остановка. Он будет останавливаться у северного вестибюля станции метро "Московская" у Авиационной улицы.

Кроме того, с 14 марта остановка у закрытого южного вестибюля "Московская" будет переименована в "Алтайскую улицу". Он на данный момент закрыта.

Напомним, вестибюль станции метро "Московская" с 7 февраля закрыли на капремонт. Он продлится около 11 месяцев. В наземном вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения, заменят двери, окна кассы.

Фото: Piter.tv