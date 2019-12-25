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Автобусы № 39Э в Московском районе изменят схему движения с 14 марта
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Автобусы № 39Э в Московском районе изменят схему движения с 14 марта

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Автобусы следуют от станции метро "Московская" до аэропорта Пулково.

У автобуса №39Э появится дополнительная остановка. Он будет останавливаться у северного вестибюля станции метро "Московская" у Авиационной улицы. 

Кроме того, с 14 марта остановка у закрытого южного вестибюля "Московская" будет переименована в "Алтайскую улицу". Он на данный момент закрыта. 

Напомним, вестибюль станции метро "Московская" с 7 февраля закрыли на капремонт. Он продлится около 11 месяцев. В наземном вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения, заменят двери, окна кассы.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, московская, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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