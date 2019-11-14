Автобус влетел в здание театра "Приют комедианта" во время спектакля

В результате аварии повредили фасад исторического дома таирова - сбили фонарь.

Стало известно, что во вторник вечером в здание театра "Приют комедианта" влетел автобус. Об этом 28 декабря сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе театр, во время происшествия шел спектакль. Отмечается, что никто не пострадал. В результате аварии повредили фасад исторического дома Таирова - сбили фонарь. Стекла остались целы.

Помимо этого, автобус зацепил несколько машин, которые находились рядом со входом в театр. Причины произошедшего уточняются.

Ранее один из старейших театров Петербурга обрел дом. По адресу Большая Подъяческая улица, 14 представят моноспектакли российских и зарубежных актеров.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб