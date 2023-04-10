Автобус влетел в грузовик на Московском шоссе в Шушарах

Столкновение автобуса с грузовиком в Шушарах вечером нарушило покой водителей.

Вечером на Московском шоссе в Шушарах пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, кадры происшествия опубликовал канал "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 20 ноября и не привела к травмам. В "Пассажиравтотрансе" подтвердили отсутствие пострадавших. На опубликованных кадрах видно, что автобус получил значительные повреждения, в том числе разбитое лобовое стекло.

Инцидент не оказал влияния на дорожную ситуацию. Согласно информации сервиса "Яндекс Карт", движение на участке осталось свободным и заторов не возникло.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти