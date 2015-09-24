Автобус столкнулся с автокраном и иномаркой под Анапой

Водитель автобуса погиб на месте, два пассажира пострадали.

На трассе под Анапой в результате ДТП погиб водитель автобуса. Об этом информирует пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, водитель автобуса Toyota Coaster не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в автокран, после чего совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии на месте погиб водитель автобуса, двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водителей-участников дорожно-транспортного происшествия проверят на наличие алкоголя в организме. Известно, что перед выездом водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки находятся на контроле Анапской межрайонной прокуратуры.

Ранее под городом Алушта республики Крым в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов пострадали два человека.

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